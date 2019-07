Når Moritz Zimmermann blir dumpet av kjæresten i det hun kommer hjem etter et utvekslingsopphold i Florida, snus tenåringslivet opp-ned. Det enkle, lystige skolelivet i en tysk dorf blir til en besettelse om å få Lisa tilbake. Da han oppdager at hun har lagt sin elsk på ecstasy i løpet av USA-oppholdet, er løsningen enkel: Han kjøper piller til henne i velkomstgave.

Det går ikke helt som planlagt. Pillene må selges, og før Moritz vet ordet av det, er han blitt en av Tysklands største narkolangere via dark web. Sammen med nerdekompisen Lenny, låst til en rullestol grunnet en mystisk sykdom som gjør at han når som helst kan dø, bygger Moritz et lite imperium av europeisk narkosalg fra internetts mørkeste kroker via gode, gammeldagse postsendinger.