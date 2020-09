Handleliste til høstferien: «Denne passer både til mat og sofa»

Når alt er snudd på hodet, må noe være normalt. Her er smaker som gir deg den deilige feriefølelsen.

Nå nettopp

Mannen min vet hva som venter. Vanligvis når høstferien starter, handler det bare om å få meg om bord på det charterflyet. Da har jeg kort lunte og anspent kjevemuskulatur. Store solbriller skjuler ringene under øynene. Men det spiller ingen rolle. For vissheten om at en solseng venter på meg et eller annet sted, hjelper meg gjennom etappen.

September pleier å kretse rundt bokhøsten, vinkurs og nyhetsslipp på Vinmonopolet. Men ikke i år. Alt er annerledes. Høstferien står for døren. Vi måtte endre planer. Mannen min foreslo å dra til fjells. Han er gammel speider. Jeg synes kongler er eksotisk og ulendt terreng upraktisk.

Jeg vet ikke hvordan det er med deg, kjære leser. Men når alt er snudd på hodet, må noe være normalt. Så her kommer handlelisten som sørger for en skikkelig høstferiefølelse. Uansett hvor du er.

Se Ingvild Tennfjords vinanbefalinger lenger nede i saken.