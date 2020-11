Tre tenåringer gikk inn i denne tunnelen midt i Oslo. Bare to av dem kom ut i live. Etter to uker i koma våknet Oskar Widuto med store brannskader. «Vi tenkte på tunnelen som forlatt. Strøm? Hvorfor skulle de bruke strøm på forlatte tog?» Gry Warsla mistet sønnen Even. «Det å ønske så sterkt å se noen igjen og aldri mer få det ... det er så endelig. Aldri mer er aldri mer.» A-magasinet Tunnel Da legene vekket Oskar (15) etter to uker i koma, ropte han: «Dere må hjelpe vennen min! Hjelp vennen min!»

Even Warsla klatret opp på et parkert tog og fikk strøm i seg. Han ble bare 15 år. Onsdag starter rettssaken mot Bane Nor.

1. okt. 2020 20:19 Sist oppdatert nå nettopp

Togsett 69–56 hadde gjort sitt. Mens det ennå var i drift, fraktet det passasjerer frem og tilbake på Gjøvikbanen. Nå hadde det stått for seg selv i seks måneder, utrangert, skroteklart og nedtagget, parkert i en mørk tunnel midt i Oslo, der bare årstidene endret storbylyset som slapp inn utenfra.

Det hendte at mennesker gikk inn i den 220 meter lange kulverten hvor toget sto. Graffitien hadde ikke kommet dit av seg selv. De brukte teppene, soveposene og liggeunderlagene tydet på at noen pleide å overnatte der. Filipstad-området var inngjerdet. Men på det laveste var gjerdet bare litt over 1 meter høyt og hadde et hull man kunne krype gjennom.

Utenfor var byen så trygg som en hovedstad som Oslo kan bli. Innenfor var det et høyspentanlegg med 15.000 volt.

På ettermiddagen den siste februarsøndagen i 2019 gikk to gutter på 15 og en jente på 16 år inn på området. Bevegelsene deres ble fanget av et videokamera.

Soveposer. Liggeunderlag. Og ikke minst tagging. Området under bakken på Filipstad midt i Oslo har tiltrukket seg uvedkommende i lang tid. Stig B. Hansen

Rapport fra Statens havarikommisjon for transport: Kl. 16:10:40 Tre personer beveger seg inn mot kulverten og forsvinner ut av dekning for kamera.

Guttene var veldig gode kamerater. Jenta hadde vært den ene guttens kjæreste i fire måneder. Senere den dagen hadde de avtalt å feire 16-årsdagen hennes med taco og kake. Men nå gikk de innover tunnelen mot stedet der togsettets andre og tredje vogn var hektet sammen. Stigen var låst med et klatrevern, men det var mulig å ta seg opp fra siden av den. Togsettet var merket med gule varselskilt med påskriften «Høyspenning livsfare», men det var mørkt, og flere av skiltene var små.

De begynte å klatre oppover mot togtaket uten å dvele ved at strøm er livsfarlig på en så lumsk måte: Den lukter ikke. Den høres ikke. Den ses ikke. Du merker den ikke før støtet kommer.

Kl. 16:29:59 Det vises et lysglimt. Dette indikerer at kontaktledningsanlegget ble kortsluttet og antas å skyldes at ungdommene kom i kontakt med kontaktledningen.