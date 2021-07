Illustrasjon: Arne Nøst A-magasinet 22. juli Der kom det. Endelig. Noen som skar gjennom og satte punktum. Der forsvant han. Visket ut. Med andres gravsteiner som ettermæle.

29. juni 2021 13:43 Sist oppdatert nå nettopp

Kapittel 11 av 11: Lengsel

Der går familiene. De er kommet i mål, men må fortsette å gå.

Der står aktoratet og prøver å finne ord. Der meldte Riksadvokaten om at de ikke anker. Samme riksadvokat som for noen måneder siden ikke så poenget med rapport to.

Der kom det. Endelig. Noen som skar gjennom og satte punktum.

Ingen sykeliggjøring, ingen ansvarspulverisering, ikke to par psykiatribriller som ser en tiltalt «flyte over av symptomer» der andre ser en drapsmann som har begått grusomheter.

Nok pissprat, endelig, for i går tok noen hard regi og sa: Du både har og skal ta ansvar for dine handlinger.

Endelig, også fordi vi etter 22. juli-kommisjonens rapport har sett nok av ansvar som glir mellom hendene til de ansvarlige, nok av mennesker som skal «ta» ansvar for det de «har» ansvar for.

