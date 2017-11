Den første singlen fra Taylor Swifts sjette studioalbum Reputation, kalt «Look what you made me do», var en kommersiell suksess med blant annet nye rekorder for antall streams på et døgn hos Spotify, men samtidig en musikalsk og tekstmessig katastrofe.

Låten var en ny runde med kjefting og hatprat mot alle som får henne til å gjøre og si kjipe ting, mer presist artistene Kanye West og Katy Perry, uten evne til å ta ansvar for egne handlinger. Under lå et irriterende lag av stakkato R&B-rytmer helt uten melodi eller refreng.