– Jeg lot meg inspirere av Pride, sier Shabana Rehman Gaarder, og klasker et fargerikt utvlag frukt og grønnsaker på kjøkkenbenken i eneboligen på Knapstad i Hobøl. De to samojedene Echhard og Casper river henne nesten over ende i ren begeistring over at hun er tilbake fra butikken.

Komikeren, skribenten og aktivisten skal snakke om sitt forhold til mat, og starter i barndomshjemmet på Holmlia.