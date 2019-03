«Her på Ila har jeg bodd siden jeg ble født. For noen år siden, i en kort periode, flyttet jeg til Bjølsen. Det er et veldig hyggelig strøk. For meg ligger Bjølsen for langt unna, bare. Alt jeg liker, har jeg rundt meg på Ila. Eller like ved. Jeg er glad i å gå, og jeg er opptatt av å oppdra ungene sentralt i en by:

Urbane miljøer har så mange kvaliteter. Ikke minst byr de på mangfold og fremmer toleranse. Samtidig lærer ungene seg å manøvrere i en stor by, fra de er små.