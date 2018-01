Raw food-gründeren elsker fett og spiser kaker til frokost

Det intense kjærlighetsforholdet til alt som er søtt startet da hun var syv år og på Syden-ferie med familien. Der, i Syden, fikk hun en matopplevelse så sterk at den fortrengte alt annet – hun husker ikke engang hvilket land hun var i. Det hun husker er isen. Og at hun slapp å spise middag. Mens de andre bestilte hovedrett på restauranten i Syden, satt lille Tiril der med begge armene rundt en svær skål med is. Fem kuler. Ingen grønnsaker.

– Jeg var helt i himmelen. Det høres sikkert rart ut, men der og da skjønte jeg at jeg har et forhold til det søte som kan være vanskelig for andre forstå. Det var en sterk opplevelse.