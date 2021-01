A-magasinet Portrettet Da Katrine Lunde ble gravid i fjor, fikk hun først dårlig samvittighet Håndball-VM er i gang. Det følges ekstra nøye av en sørlending som nettopp tok et høyst uventet EM-gull.

Per Magnus Riseng Journalist

Tomm W. Christiansen Fotograf

15. jan. 2021 13:26 Sist oppdatert nå nettopp

Da Katrine Lunde oppdaget at hun var gravid i 2014, gruet hun seg til å si ifra. 34-åringen storspilte for den ungarske toppklubben Győri og visste ikke hvordan de ville reagere på nyheten om at stjernekeeperen forsvant.

– Jeg vet jo at graviditet er et litt større issue i utenlandske håndballklubber enn det man er godt vant til her i Norge, sier Lunde.

Etter å ha fortalt det til treneren ble hun innkalt til møte med klubbens direktør. Han så på henne og spurte: «Er du helt sikker på at du skal beholde dette barnet?»

Det var liten tvil om hva han ville foretrukket.