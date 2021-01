Lei av korona? Her er et gufs fra fortiden

Det kunne ha vært en tirsdag. Eller verre: en mandag.

Are Møster Ottesen Journalist

Randi Matland Illustratør

18 minutter siden

Det kunne ha vært en mandag, starten på en eplekjekk uke som velter seg over deg fra morgenen av i møte etter møte, og håret på den ene siden av hodet vil bare ikke legge seg ned, og hundre kolleger er hjemme med sykt barn, og telefonen klarer bare ikke å holde kjeft.

Det er ikke til å holde ut, men du må holde ut, og pokker at du heller ikke denne helgen fikk trent, skal du aldri komme deg litt ovenpå, føle en lettelse i bringen, et håp i brystet?

Nei, du skal visst ikke det, og nå er det pokkers svarte pokker meg to minutter til enda et møte, hva er det nå, da!? Hva i alpakka er det som ikke er blitt snakket om her i huset elleve tusen ganger før?

Er noen blitt alvorlig syk? Eller skal to kolleger gifte seg, kanskje? Er det dét?