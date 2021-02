Kjæresten hennes har en spesiell avhengighet

Hun har to ganger tatt ham i å følge unge, attraktive kvinner i sosiale medier. Begge ganger har han forsøkt å nekte.

Frode Thuen Professor, Høgskulen på Vestlandet

Åge Peterson Illustratør

10 minutter siden

Jeg har en kjæreste, en fin og snill mann som jeg lenge trodde bare hadde øye for meg, og som ikke ønsket noe annet. Men etter en tid fant jeg tilfeldigvis ut at han fulgte og likte mange unge, flotte kvinner på sosiale medier. Jeg spurte hvorfor han gjorde det, og sa at jeg syntes det var svært ubehagelig å bli sammenlignet med slike unge, nydelige jenter.

Først nektet han for at det var fra hans konto. Men da jeg viste ham skjermbilder, innså han at slaget var tapt. Da sa han at han bare trykket og fulgte disse damene uten å tenke videre over det.

Jeg kunne lett ha kjøpt svaret og innfunnet meg med forklaringen, men løgnene før innrømmelsen rammet meg dypt. De fikk meg til å bli veldig usikker på ham og på vår relasjon. Jeg ble sint og redd og forklarte hva dette fikk meg til å føle, og at jeg ble usikker på kroppen min og utseende mitt når han så åpenlyst foretrekker noe helt annet.

Han lovet å slette alle, og at han absolutt ikke ville ha noen andre enn meg. Jeg spurte ham også om dette kunne være en avhengighet, og om han eventuelt trengte hjelp til å håndtere det, men det var det ikke.

Vi ble omsider enige om å prøve igjen. Men da jeg endelig hadde sluppet ned guarden og begynt å stole på ham igjen, skjedde det på nytt.

Denne gangen på en annen arena av sosiale medier. Jeg sa som sant var, at han kunne komme hjem og pakke tingene sine. Jeg var klar på at dette var slutten. Han kom, men brøt fullstendig sammen. I løpet av noen dager klarte han å få meg til å ombestemme meg og prøve igjen, mot at han gikk i behandling for noe som viser seg å være en avhengighet.