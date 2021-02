Foto: Tor Stenersen A-magasinet Portrettet Da Linn-Jeanethe Kyed (40) skrev Rådebank, hentet hun frem det verste hun har opplevd Linn-Jeanethe Kyed ville ta rånekulturen og bygda på alvor da hun skrev NRK-serien Rådebank. I tillegg hentet manusforfatteren frem det verste hun har opplevd.

Kjartan Brügger Bjånesøy Journalist

5. feb. 2021 13:51 Sist oppdatert nå nettopp

Det var egentlig sanger hun skulle bli. Linn-Jeanethe Kyed fra bygda Ulefoss i Telemark var et stort talent, fast korist og danser for barnestjernen Jannicke Abrahamsen.

De fikk fri fra skolen for å reise på norgesturneer, var lørdagsunderholdning for millioner av seere på NRK og opptrådte flere ganger på Casino på TVNorge. 14 år gammel skulle Linn-Jeanethe for alvor ta steget opp som soloartist. Første skritt var Ungdommens kulturmønstring, i salen satt hele storfamilien.

– Pappa elsket at jeg sang. Han var veldig stolt, jeg tror han drømte om at jeg skulle få gitt ut en plate en dag.

Målet denne kvelden i kulturhuset i Bø var å kvalifisere seg til den store landsfinalen. Hun sang «Over The Rainbow».

– Jeg kom ikke videre, og det var helt OK for meg. Da vi kom hjem, var pappa i godt humør, men det var likevel noe om ikke stemte. Jeg tenkte ikke over det da jeg gikk og la meg.

På natten våknet 14-åringen av støy og fremmede stemmer.

– Da jeg kom ut i stuen, møtte jeg ambulansefolk og så at pappa ble lagt på en båre og kjørt vekk. Det var første gang han prøvde å ta livet sitt.