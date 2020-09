A-magasinet Matskolen Det er ikke vanskelig å lage god «lime pickle». Men det krever to ting. Det er ikke vanskelig å lage god, syltet lime. Men for å lage den klassiske varianten trengs det tålmodighet og et altfor varmt sted.

Henrik J. Henriksen Kokk og medeier i flere restauranter i Oslo.

Nå nettopp

Jeg forsto ingen ting av indisk pickle, det være seg med mango, lime eller blandet. Variantene smaker ganske likt, men de spiller i det minste på samme melodi. Og melodien er like overdøvende som den er enkel: Den er fullstendig dominert av skallet fra sitrus, i dette tilfellet lime.

De er salte, sure, sterke og temmelig bitre. De syltede, indiske sitrusfruktene er i sin essens ikke så ulike de nordafrikanske, saltsyltede sitronene som jeg skrev om for en tid tilbake. Likevel kommer smaken ganske forskjellig ut.

Teorien er enkel: Sitrus med saft og skall legges på så mye salt at de overhodet ikke kan bli dårlige. Så skjer det, usynlig for det blotte øye, en form for fermentering: enzymer bryter ned næringsstoffer.

Etter noen uker i solen blir bitterheten snudd til noe som kanskje trenger en viss tilpasning, men som likevel er dypt behagelig. Skallet har fortsatt noe tyggemotstand, men er ganske mørt. Og aromaen? Fantastisk.

Les Henrik J. Henriksens oppskrifter lenger nede i saken.