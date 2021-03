Det er ikke lett å finne god hvitvin til så lav pris!

Hvilke viner velger du fra de aller minste polene? Her er tipsene til hva du bør se etter. Og hva jeg selv hadde plukket med meg.

I dag 07:00

Det var ikke helt enkelt å få øye på. Men der, like bak Europris, lå Vinmonopolet.

For noen uker tilbake befant jeg meg – av alle steder – på Flå. Vinterferien sto for døren. Nå ventet benstrekk og et lite sniff av frisk luft før ferden fortsatte oppover Hallingdal. I bagasjerommet lå alt vi trengte av mat og drikke. Vi fulgte oppfordringene om å begrense antall treffpunkt med lokalbefolkningen.

Innerst inne

Men jeg skimtet skiltet og fant frem Vinmonopolets app. Polkategori 1, sto det. Det er benevnelsen på de aller, aller minste butikkene. Polkategori 1 betyr at utvalget begrenser seg til de omtrent fire hundre mest basale polvarene. Det fyller ikke stort. Kan du se for deg chipshyllen i velassorterte matvarebutikker? Sånn!

Husker du André Bjerkes dikt om dukkehuset i Dukkeveien 2? Han skriver: Og innerst så lite at ingen kan se det – skal dukken til dukken – ha dukkehus. Der har du polkategori 1.

Se Ingvild Tennfjords vinanbefalinger lenger ned i saken.

Hva handler folkene i Flå inn til fredagskvelden? Og alle hytteeierne, som hver helg kjemper for å komme seg forbi Sollihøgda før køen tetter seg til? Da er tid et knapphetsgode.

Les hele saken med abonnement Allerede abonnent? Logg inn