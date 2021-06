Foto: Lars Fiske A-magasinet Siste ord «ER DU TJUKK I HUE?» Chatboten skjønner fortsatt ikke hva jeg mener Med gråten i halsen konkluderer jeg med at jeg er dum.

Guro Hoftun Forfatter og journalist

Lars Fiske Illustratør

13 minutter siden

Hvorfor? Jeg forsøker å komme i kontakt med banken min.

Spørsmålet jeg vil stille er latterlig enkelt, men viktig å få svar på.

Jeg logger meg på nettbanken, forsøker meg på chat, men får beskjed om at jeg må bestille et møte. Trykk her. Fire trinn. Bank-id og hele pakka. Rett før mål oppstår en teknisk feil. Vennligst ring dette nummeret.

Jeg ringer. Stor pågang, vennligst vent på repeat. Jeg setter på stoppeklokken og googler «Norges verste bank». Det er et kor av frustrerte bankkunder der ute. Folk er forbanna!

Les hele saken med abonnement Allerede abonnent? Logg inn