A-magasinet Hedvig Montgomery – Foreldrekoden Aksel (6) passer ikke inn på skolen. Hva gjør vi feil? Alle de tre søsknene har slitt med å finne seg til rette på skolen. Gjør foreldrene noe galt?

Hedvig Montgomery Psykolog og familieterapeut

Emily Eldridge Illustratør

24 minutter siden

Jeg treffer et foreldrepar med tre barn. Yngstemann er seks år og førsteklassing, de andre er tolv og femten. De to eldste har strevd litt med å finne sin plass i skolehverdagen. Og da den yngste begynte på skolen i høst, gikk det ikke mange ukene før både lærer og helsesykepleier tok kontakt for å peke på skjær i sjøen.

Nå føler foreldrene at de ikke har lykkes med det som «alle andre» får til, og at dette er synlig for alle i det lille miljøet hvor de bor.

Hedvig: Fortell om Aksel, seksåringen deres. Hva slags gutt er han?

