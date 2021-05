Har du også fått en annen arbeidsrytme på hjemmekontor?

Arbeidsdagen har est ut under pandemien. Dette sier forskningen om hva som er best.

Illustrasjon: Janne Iivonen

Det var en av disse hjemmekontordagene som kommer og går.

Stirring på skjerm. Intervjuer på telefon. Et digitalt møte der teknikken svikter.

Så er arbeidsdagen over, men den siste kilden har ikke meldt seg. Først klokken 17 ringer han tilbake.

Senere på kvelden melder tanken seg: Er det ikke like greit å få saken ferdig? Jeg er så lei av Netflix, uansett.

Jeg kan jo heller avslutte tidlig i morgen.

Etterpå en følelse av forvirring: Hvor mange timer jobbet jeg i dag? Når hadde jeg helt fri? Er det slik jeg vil ha det?

Ugjennomtrengelig grøt

Ikke alle kan jobbe hjemmefra under pandemien. Men om du er blant de 59 prosentene av arbeidsstyrken som har gjort det, har du kanskje hatt lignende erfaringer. Det er noe med settingen som gjør at arbeid og fritid kan smelte sammen til en ugjennomtrengelig grøt.

Det har fått meg til å tenke over normalen. Hva slags arbeidstid er best? For produktiviteten? For kropp og sjel? Er det gitt at å begynne tidlig og jobbe sammenhengende er optimalt? Hvorfor bruker vi de fineste timene av dagen til å jobbe?

Og hvorfor jobber man i noen yrker svært mye, i andre mindre? Jeg gikk til forskningen på jakt etter svar.

