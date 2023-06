A-magasinet Portrettet Julie Wilhelmsen: – Jeg liker ikke tegnene vi ser Russlandforsker Julie Wilhelmsens er livredd for at hun ikke gjør nok for å forhindre tredje verdenskrig.

09.06.2023 11:57 Oppdatert 11.06.2023 11:20

Klokken er fem på tolv på Kaffistova i Oslo, og det er to tegn på krig. Det ene er at rekesmørbrødet koster 225 kroner. Det andre er at russlandsforsker Julie Wilhelmsen sitter tvers over bordet.

– Jeg hørte på Dagsnytt 18 at hangarskipet kommer til Norge for at den russiske bjørnen skal trekke labbene tilbake. Det er jeg ikke så sikker på at vil skje. Hva om den russiske bjørnen ikke trekker labben tilbake, men faktisk klapper til?