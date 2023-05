A-magasinet Kroningen av kong Charles III Ikke invitert til «The Abbey»? Her er det du trenger å vite om kroningen. Dronning Elizabeth kalte gullkareten «horrible». Nå har Charles og Camilla tatt grep. La oss guide deg gjennom kroningsseremonien.

05.05.2023 13:18

Hva er egentlig en kroning? Vel, for alle som ikke er oppvokst på et slott, kan seremonien virke som et absurd, utdatert skuespill. Men i korte trekk er kroningen en hellig handling, der monarken sverger på å følge landets og kirkens lover. Hver eneste lille bevegelse kong Charles gjør under kroningsseremonien, er blytungt forankret i rojal tradisjon og symbolikk. Det aller meste har vært uendret i tusen år. Så la oss håpe at Charles og Camilla har rukket å øve i løpet av halvåret som er gått siden dronning Elizabeths død.

Her er seremonien som det nye, britiske kongeparet skal gjennom lørdag 6.mai.