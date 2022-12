A-magasinet Portrettet «Sinnaarkitekt» Klaus Schuwerk: – Jeg ble fienden – Jeg har vært utrolig redd, sier arkitekten bak Nasjonalmuseet. Her snakker han ut om alle kranglene.

2 minutter og 10 sekunder. På de verste dagene var det disse minuttene og sekundene Klaus Schuwerk lengtet til når han ikke klarte mer. Han forlot rommet og syklet fra Nasjonalmuseet – bort, fort, mot 2 minutter og 10 sekunders total fred og uforstyrret skjønnhet. Ingen i møtet han forlot, ville klart det han nå skulle gjøre, tenkte han. «De kan overprøve meg og mene at jeg er dum. Men om de hadde dykket ned til bare 5 meter, så hadde de dødd.» Så dykket han ned i Oslofjorden, uten annen luft enn den han hadde i egne lunger. Nedover, nedover, gjennom tykk, grønn planktonsuppe. Og plutselig: en vegg av mørke. Der nede, på 8–10 meters dyp, var mørket totalt, men vannet plutselig krystallklart.

Det er livsverket hans: 12 år av sitt liv har arkitekten Klaus Schuwerk brukt på Norges nye nasjonalmuseum. Nesten like lenge har tyskeren høylytt rantet i avisene, både om museumsledelsens inkompetanse og Statsbyggs arroganse og ignoranse. Om hvilket mareritt prosjektet var blitt, om at han skulle ønske han kunne slutte, om at han er arkitekt, ikke prostituert. Før åpningen gikk han til advokat for å få museet til å publisere en liste over det han ikke har laget: skilt, benker, messingstriper i gulvet, blant annet. På åpningsdagen i juni i år gikk en grå, innbitt arkitekt rundt med pressen og ristet i museets søppelkasser for å vise hvor tarvelige de var.

