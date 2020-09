A-magasinet Portrettet En voldsom forelskelse og en telefon til Frankrike sendte Ingvild Kjerkol inn i politikken Venninnen kaller henne en løvinne. Sist uke viste Ingvild Kjerkol klørne i Trøndelag Arbeiderparti.

4. sep. 2020

De fleste antok at det var hun som skulle få lederjobben. Den ville blitt starten på enda et kapittel i historien om Ingvild Kjerkol, politikerdatteren som snublet inn i sitt første verv mens hun ennå var au pair. Men under valgkomiteens møte dukket det opp rykter om hennes politiske fortid. Etterpå ville ikke Arild Grande i valgkomiteen utdype. Enden på visa ble en helomvending i styret, som valgte en annen. Ingvild Kjerkol skulle likevel ikke få lede Arbeiderpartiets stortingsgruppe for transport og kommunikasjon.

Dette var i 2015.

Det er blitt sagt at «historien gjentar seg ikke, men den rimer». Og hvis den siste ukens hendelser er blitt nok et vers i balladen om Arbeiderpartiets ukultur og maktkamp, ligner de også på det som hendte for fem år siden.