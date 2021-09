A-magasinet Portrettet Hopper igjen etter skrekkfall: – Folk har overlevd verre før. Tror jeg.

Selv da Daniel-André Tande (27) våknet fra koma, vurderte han aldri å gi seg. Med en titanplate skrudd fast i kragebeinet er han tilbake i hoppbakken.

Nede på bakken i Oslo klatrepark sto samboeren og lo. Daniel-André Tande ville ikke først, men kunne ikke si nei til hennes utfordring. En sommerdag i 2020 klatret han opp til svart hinderløype i tretoppene. Sekunder senere satt han bom fast i en høyde på 8–9 meter. Øynene var knepet hardt igjen. Med svette håndflater og høy puls.

– Jeg har aldri opplevd å bli så stresset før. Det var spesielt. Jeg måtte få hjelp til å komme ned, sier Tande.

– Blir folk overrasket når de får høre det?

– Ja.

Verdensmesteren i skiflyvning fra 2018 ler med en latter på innpust. To korte fnis. Han har alltid hatt høydeskrekk. Da han var yngre, hadde han det også i hoppbakken, noe som førte til at han bremset i svevet. Én dag kalte treneren ham kylling. Da bestemte han seg for å stå hoppet ut og lande dønn i dalen. Resultatet ble dobbelt adrenalinkick av fart og høyde. Siden har han ikke følt på høydeskrekk i ovarennet. Så lenge han ser rett frem. På toppen av Holmenkollen lar han for eksempel være å kikke nedover mot byen. Unødvendig, mener Tande. Men redd for å hoppe på ski? Aldri.

– Du skal ha respekt for det du gjør, men du greier ikke å prestere om du er redd.

«DANIEL HAR FALT»

25. mars i år overlevde skihopperen et av de verste fallene i hoppsportens historie. Et vindkast presset hans venstre ski nedover i luften. Tande smalt i bakken i Planica. I en fart på 102,6 kilometer i timen. I ekkoet fra tomme tribuner hørtes lyden av skiene som spratt av mens kroppen hans forsvant livløs nedover.

Fallet skjedde i et prøverenn som ikke ble vist på TV. Trude Tande, Daniels mor, var hjemme alene. Hun fulgte liveoppdateringen fra FIS’ nyhetsstudio. I 2018 landet sønnen på 243,5 meter i samme hoppbakke. Denne dagen stoppet resultatet på 99 meter. Adrenalinet løp fra tærne til hodet. Instinktet fortalte henne at noe var feil. Hun ringte datteren og hylte: «DANIEL HAR FALT!» I 2017 mistet familien Håkon, Daniels lillebror, i selvmord. Hun kunne ikke miste et barn til.

I hoppbakken løp sportssjef Clas Brede Bråthen mot den livløse kroppen. Han ble redd da han så legenes hektiske bevegelser. Førstehjelpere med hjertestartere. Bråthen fikk beskjed om å forberede seg på det aller verste. En manngard av helsepersonell stilte seg opp ved ambulansen. Først med ansiktet inn. Så med ryggen til. Det var så alvorlig at Bråthen i et sekund, som føltes som en halvtime, trodde skihopperen var død.

