A-magasinet Siste ord Jeg ba vel om det

20. apr. 2022 13:51 Sist oppdatert 10 minutter siden

Dette blir den dårligste teksten jeg har skrevet.

Det har jeg sagt før, men da har det vært den indre kritikeren som har snakket. En ikke-eksisterende, men likevel ekte stemme som jeg har vært i et tidvis voldelig ekteskap med. Som passer på å fortelle meg alt jeg gjør feil, og alt folk helt sikkert tenker om meg.

Denne gangen er til og med kritikeren slapp. Jeg har fått covid og skriver liggende.

Jeg trodde det skulle ha gått over til nå.

De to røde strekene ligger langt nede i bossbøtten, under Paracet-hylster og pastillpapir. Feberen er borte, og det kjennes ikke lenger som jeg røykte 19 sigarer kvelden før.

Men elefanten sitter fortsatt på brystet, og skallebanken minner om fylla ganger fem.

Gapskratt og klovnefjes

Det er snart en uke siden jeg testet positivt.

«Er forbanna dårlig, og tør ikke se for meg formen om jeg ikke var godt inntullet i den immuniteten vi så langt har tilgang på», postet jeg.

Det tok ikke lang tid før meldingene rant inn.

«Men de vaksinene dine fungerer som de skal eller? Hilsen uvaksinert, smittet for to år siden og aldri igjen! Til tross for at alle vaksinerte rundt meg smittes i fleng, rart det der!» Med tilhørende klovnefjes og skrattlatter.

