Vinene som elsker sjømat

Jeg har laget hjemmelekser til deg. Og tro meg – dette er faktisk den diggeste sommerskolen som finnes.

11. juli 2022

Nyhetsbrev Få ukens høydepunkter fra A-magasinet rett i innboksen. Meld meg på

La oss gå rett på en praktisk oppgave. Neste gang du drikker vin, oppfordrer jeg deg til å være bevisst på hvordan du oppfatter den uten mat. Prøv å gjenkjenne og sette ord på noen av duftene. Skyll vinen rundt i munnen og la ettersmaken klinge litt før du mister oppmerksomheten.

Hva smaker det? Hva kjenner du, rent faktisk, i munnhulen? De ivrigste tar et kjapt notat. For meg er det viktigste at du bare smaker bevisst. Og så – skjer magien. Jeg vil at du skal merke deg hvordan din opplevelse av vinen, endres i møtet med mat. Denne uken er det havets delikatesser som står på menyen hjemme hos oss. Bli med på smake-seminar.

Den detaljorienterte leser vil kanskje innvende at sjømat smaker aller best i vintermånedene, når havstrømmene er kjøligere og algeoppblomstringen mindre.

Til deg vil jeg si: Ta deg en bolle. For nå skinner solen. Og ingen faktaopplysninger om optimale sankeforhold kan bryte assosiasjonen mellom reker og bryggekant. Tilbake til smakeoppgaven.

Vil maten endre smaken av vinen?

Sjømat i seg selv har som regel en mild, lett sødmefylt og tander smak. Men tilbehøret kompliserer smaksbildet. En fet majones eller aioli. Aromatisk dill. Syrlig sitron. De vil alle endre opplevelsen din av vinen. Men hvordan? Se, det er hjemmeleksen din denne helgen.

Ta en munnfull. Gjerne to. Og så – ny slurk av vinen. Er det smaker som blir mer fremtredende nå? Endres opplevelsen din av friskhet og tørrhet på innsiden av kinnene?

Lærdommen er at vin forandrer mat, og mat forandrer vin. Enkelt å kjenne, hvis du bare smaker bevisst. Men det viser seg å være overraskende vanskelig for mange av dere. Særlig om du samtidig vil skravle, gi beskjeder til ungene og fremstå som en oppmerksom vert.

Skal vi skape ekko eller balanse?

Det er spørsmålet. Sjømat bærer ofte duft og smak som minner nettopp om sjø. Du kan kjenne det som saltaktig tørrhet i munnen, eller duft som minner om salt, kalk, kritt eller skjell. Når vi velger viner, kan vi velge drikke som bærer en lignende saltaktighet. Slik skaper du et ekko mellom glass og tallerken.

En annen klassisk strategi, er å satse på balanse. Fet saus? Velg en syrlig vin. Bitter smak på tallerkenen, som rucola? Prøv å unngå det i vinen. Dobbel dose kan kjennes dominerende.

Nylig ledet jeg en smaking, der nettopp sjømat sto i fokus. Det er lett å like de imøtekommende, tydelige og distinkte vinene ved første slurk. Men når maten serveres, får de mer introverte vinene ofte en overraskende revansj. Personlig får jeg mer og mer sansen for dem. Lagspillerne fremfor divaene.

Ukens viner kler ulike typer sjømat. Har du mulighet, smak gjerne to ulike viner til samme rett. Å smake på denne måten, bevisst og med valgmuligheter, er vinens svar på intervalltrening. Du vil raskt merke at du stiger i nivå.

Så, er du klar? Hjemmeleksene venter!

Se Ingvild Tennfjords vinanbefalinger lenger nede i saken.