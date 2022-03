Han tjente seg søkkrik på pornografi. Etter sin død ble Skeid Fotball hovedarvingen. Men ikke alle vil ha pengene hans. A-magasinet Redd Barna Porno-Hagens arv

Han ga anonyme pengegaver til humanitære organisasjoner. Før avdøde Leif Aage Hagen gjorde Skeid Fotballklubb til hovedarving.

10. mars 2022 14:27 Sist oppdatert nå nettopp

I romjulen mottar han e-post fra en svensk bobestyrer.

«Passer det at vi tar en prat på telefon over nyttår?»

Daglig leder i Skeid Fotball, Daniel Holmeide Strand, er hjemme på Sunnmøre i juleferien. Men tankene er et annet sted etter at han har lest e-posten. Han blir gående og vente. Før landskoden +46 lyser opp på displayet en dag i januar i fjor.