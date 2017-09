Det er bare én ting som kan få Ingrid Søndenå til å forlate Oslo

I dag banker hjertet mitt ekstra for Oslo, Vålerenga og fotballen. Om noen timer tar jeg på meg drakt nummer 3, og løper stolt ut på gressmatten på klubbens nye stadion, Vålerenga Kultur- og idrettspark. Det er fantastisk at det er oss jentene som får æren av å sparke i gang en ny epoke for alle som er glad i klubben. Om noen timer skjer det, og jeg håper det kommer mange og ser og heier på oss.

Det skjer masse annet på og rundt stadion i dag også, ikke bare fotballkamp. Kun seier og tre poeng mot motstander Kolbotn er godt nok for oss. Sesongen vår har ikke vært helt som vi håpet, men håpet om medalje i serien lever fortsatt, og cupfinale må vi tro er mulig når vi er kommet til semi’n.