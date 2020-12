A-magasinet Siste ord Hva snakket vi om før vi snakket om covid og kohort? Det finnes godt nytt for 2021.

Guro Hoftun Forfatter og journalist

«Nyttårsaften er en oppsummering av hvor man er i livet», sa hun.

På den andre siden av bordet for meg satt to kvinner på min alder. Begge var lyse i håret, men den ene innrømmet at hun var mørkere til sinns.

De to har feiret nyttårsaften sammen i alle år, men i fjor var festen spesiell. For hun med det lyseste sinnet hadde nettopp fått en dødsdom.

«Vi visste ingenting om fremtiden», sa hun med det mørkeste sinnet.

Hun kjente en tristhet for det som har vært, og en redsel for det som skulle komme. Den syke venninnen holdt frem mobilen med en smilende selfie av de to tatt nyttårsaften i fjor. Det er sånn hun husker kvelden. Til tross for smerter og dystre diagnoser.