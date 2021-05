A-magasinet Byttet ut fast jobb i NRK med “skogsbading”: – Jeg har vært livredd For ti år siden plantet en tanke seg i Nina Alida Nordbøs (55) hode. For ett år siden turte hun endelig å følge drømmen.

En knallgul sommerfugl flyr forbi. Vi vandrer sakte gjennom urskogen. Stopper opp og blir bedt om å bruke sansene. Lukke øynene. Føle. Høre. Kjenne solstrålene treffe huden gjennom de høye trærne og den svake vinden leke med håret.

Vi er på Nina Alida Nordbøs nye «kontor» sammen med en kursdeltager. Kontrasten til et pulserende mediehus er stor. For der var hun for litt over ett år siden, fast ansatt i NRK gjennom 18 år.

Fredag 13. mars 2020 sa hun opp. Det var dagen etter at Norge stengte ned.

– Jeg hadde plutselig et sånt øyeblikk. Jeg bare bestemte meg.

Timing var tilfeldig, men det kjentes rett.

– Pandemien føltes bare som en bekreftelse. For nå forandrer alt seg.

