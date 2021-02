Seks vintips til sesongens fisk

Enten du vil diske opp med skrei, eller bare orker å bestille sushi: Her er vinene som passer perfekt til sesongens råvarer fra havet.

I dag 07:00

Nå ble jeg skikkelig stolt, kjenner jeg. For noen uker siden skrev jeg om de skjulte perlene. Viner i bestillingsutvalget, som jeg vet hever terskelen for mange lesere. Jeg hadde ikke forventet reaksjonen overhodet. Det smalt så voldsomt! Folk gikk mann av huse for å teste viner fra ukjente områder eller nye stiler.

Vet du hva det forteller meg? At dere er i bevegelse. Vinmarkedet modnes. Når en høyt priset oransjevin fra Sicilia vekker så stor begeistring, da kan faktisk alt skje. Da våger jeg å tøye strikken litt lenger. Ah, jeg kjenner optimismen boble. La oss gå i gang.

Se Ingvild Tennfjords vinanbefalinger lenger ned i saken.