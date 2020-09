Han blir tent av porno, men synes det er uetisk å se på

Han får tenning av det, men synes det er uetisk å gjøre det. Les psykolog Frode Thuens råd.

Åge Peterson

Frode Thuen Professor, Høgskulen på Vestlandet

Nå nettopp

Jeg har stor nytte av å lese innleggene dine og har lest de aller fleste de siste 10–15 år. Noe jeg har strevd med selv, er et ambivalent forhold til porno. Kan ikke minnes at du har nevnt bruk av porno i særlig grad.

Problemet mitt er at porno funker. Det tenner meg, og jeg får et dopamin-rush. Da er det vanskelig å la være å bruke det. Årsaken til at dette er et problem for meg, er at jeg mener at bruk av porno er uetisk. Kan du dele dine betraktninger rundt porno og bruken av det med meg og spaltens lesere?

Jeg er i et velfungerende ekteskap. Min pornobruk er ikke en hemmelighet for min kone, men hun liker hverken porno eller at jeg bruker det. Likevel er det i første rekke et problem for meg selv. Det går ikke ut over andre deler av livet, så det er kanskje ikke en avhengighet. Men jeg skammer meg over at jeg ikke greier å la det være.