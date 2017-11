SAN ANTONIO (Aftenposten): – Mange av kvinnene tar P-sprøyter før de reiser, fordi de vet at risikoen for å bli voldtatt er skyhøy.

Det er asylsøkere fra Sentral-Amerika søster Denise (53) snakker om. Hver dag oppsøker nonnen busstasjonen i San Antonio for å møte dem. I samarbeid med organisasjonen Refugee and Immigrant Center for Education and Legal Services (RAICES) hjelper hun dem med mat, legebehandling og informasjon.