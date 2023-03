A-magasinet Jon Øigarden Jon Øigarden: – Jeg vil at folk skal tenke «fy, faen han er en rå skuespiller» Skrukkete dame, kokainavhengig eller råtass. Det er ingenting Jon Øigarden (51) ikke kan spille. Selv er han mest opptatt av at folk rundt ham er snille.

02.03.2023 18:56

Og der er det blikket. Listig, fullt av fanteri, på grensen til å inneholde djevelskap og én av grunnene at regissører i mange sjangere kjenner det bruse når de jobber med Jon Øigarden. Det blikket som gjør at du som seer automatisk vet: Nå skal det skje noe drøyt i, ja, la oss si «Exit», som kom med tredje og siste sesong denne uken.

Først kommer blikket, så lener skuespilleren seg lett over restaurantbordet, over fiskesuppe og Fanta, og sier sakte «altså, hør nå her». Altså. Hør. Nå. Her.

