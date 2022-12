A-magasinet Aktiv Isbading: – Når du føler at du kan være uendelig lenge i vannet, må du komme deg opp!

Kanskje er det sunt, men gjengen fra Nissen videregående skole i Oslo isbader ikke for helsens skyld. – Vi hopper i havet for å skape et godt miljø, sier Alvilde Johansen-Øwre (18).

Julie Maske

8. des. 2022 10:37 Sist oppdatert 31 minutter siden

De står ytterst på bryggekanten på Sørenga, med lysene fra Operaen og Munch i ryggen, og ser ned i det beksvarte vannet. Bitende, iskald novembervind kryper inn under tynne lag med klær blant 17- og 18-åringer som møtes for å bade. I hverdagen på skolen omgås de ikke så ofte – her ute er de hverandres trygghet. Slik skapes vennskap.

– Jeg tror det er bra å være kald før du bader, for da blir du raskere varm etterpå, sier Marie Vistven Torp, som har tynn kåpe, åpen hals og vil vente med luen.