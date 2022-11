A-magasinet Kunst Laure Prouvost: – Jeg blander fiksjon og virkelighet. Det er mye virkelighet i det også.

Et par enorme pupper henger i taket. Fuglen i hagen tar seg en sigg. Men ting er sjelden akkurat slik de ser ut når du møter Laure Prouvost og kunsten hun lager.

Kjersti Nipen Journalist

Magnus Knutsen Bjørke (foto)

I går 12:03

Det starter ikke så bra. Like bortenfor porten til Laure Prouvost i Brussel stopper to biler opp midt i et veikryss. Sjåførene fyker ut, krangler vilt og gestikulerende om nestenulykken, en forbipasserende blander seg hissig inn, smeller det nå?

Nei, med mutte, aggressive bevegelser snur mennene hver til sitt og fyker videre i dette ståkete, uordnede kaoset: søppel som flyter, sammenklemte tomflasker overalt, biler som tuter, og skolebarn på lang rekke som stiller opp til en ny dag i Molenbeek.