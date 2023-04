A-magasinet Norges Idrettsforbund Hun kan bli idrettens nye førstedame: – Jeg er ferdig med å være et talent To tiår etter at hun gjemte treningsavgiften for foreldrene på grunn av trang økonomi, kan Zaineb Al-Samarai bli norsk idretts førstedame.

26.04.2023 12:08

– Det er noe jeg synes er fascinerende, sier Zaineb Al-Samarai.

Onsdag pekte valgkomiteen i Norges idrettsforbund på henne som sin neste president. Samfunnskjempen har 1,9 millioner medlemskap. Sjefen for alt kan bli hun som nå sitter i et møterom midt i Oslo sentrum med armene i kors.

– Hva er fascinerende?

– Én av tingene som er blitt brukt mest mot meg, er alderen min. At jeg er så ung.

– Nå har jeg glemt hvor gammel du er.

– 35. Jeg skulle ønske at jeg var ung og lovende. Men i politikken og næringslivet er jeg ikke ung lenger. I Norges største barne- og ungdomsbevegelse, derimot, finnes det enkelte som vil påstå at jeg er for ung. Det er sykt. En 16-åring vil tenke at jeg begynner å bli en gammel kjerring. Jeg er ikke ung og lovende lenger.

– Nei, kanskje ikke?

– Jeg er ferdig med å være et talent. Sanna Marin var yngre enn jeg er nå, da hun ble statsminister i Finland, sier Al-Samarai.

Hun rister på hodet.