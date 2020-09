Han stiller ut maleri av sin far på dødsleiet: – Jeg ville male min far i fritt fall

– Jeg ville male et vakkert bilde av det heslige og skremmende, og jeg ville at hvert strøk skulle vise omsorg. Både for mannen og bildet.

Lars Elling i sitt atelier i Elgin i Western Cape der han for fjerde år på rad holder til vinterstid. – En lysflyktning, kan man kalle det. Tor Arne Moen

Lars Elling

Nå nettopp

Jeg malte. Og jeg var varm i trøyen, slik man blir når man har insistert på oppgaven i lengre tid og pensler og farger kjennes som en naturlig forlengelse av armen og tanken.

Det finnes ikke bedre sted å være. Stå på en stige og blokke inn et felt av riktig stemt gråtone i himmelen på et stort bilde og presse seg forbi smerten i skulderen som piper av melkesyre.

Det er like tungt å male et stort bilde som å male en låvevegg. Jeg har gjort begge deler.

Utstillingen er arbeidsperiodens mål, og jeg var på det fine stedet, sånn midtveis i løpet, hvor det fortsatt finnes muligheter for endringer, og hvor man kan ta en dårlig arbeidsdag med et skuldertrekk. Det var et godt halvår igjen til november og åpning av utstilling.