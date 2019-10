Å være kald og våt om dagen kan man holde ut, men å fryse seg gjennom nettene er en sikker metode for å drepe turgleden. Soveposen er åpenbart viktig for nattesøvnen, der den utgjør en isolerende barriere mot den kalde natteluften. Men det er i stor grad liggeunderlaget som sørger for beskyttelse mot den frosne bakken.

Underlaget er derfor en viktigere faktor for god nattesøvn enn mange er klar over. Men hvordan vet du hvor godt et liggeunderlag isolerer, og hva velger du i mengden av produkter der ute?