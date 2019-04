Bak høye nettinggjerder toppet med kveilet piggtråd ligger Ila fengsel og forvaringsanstalt. Besøkende må gjennom to gitterporter, sikkerhetskontroll og tre låste dører. Besøksrommene i første etasje har gittervinduer, en enkel treseters skinnsofa, to stoler og et bord.

