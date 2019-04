De aller beste matopplevelsene jeg har hatt, er nesten uten unntak også de enkleste. En taco inntatt på et gatehjørne i Mexico by, stillehavsøsters med lime servert på en opp ned bruskasse på en stillehavsstrand, en geit i et hull i veikanten i en fremmed by. Slike måltider er ganske fremmede for oss her i Norge, da de ble regulert bort av helsemyndighetene for lenge siden.

Derfor er mange av oss engstelige for å kaste oss ut i slike eventyr og lever heller i villfarelsen om at det er tryggere å søke inn på ett eller annet hotell. Jeg sier villfarelsen, fordi jeg med min kjøkkenerfaring med stor sikkerhet kan si at et lite sted med kun én rett på menyen, basert på lokale og eldgamle prinsipper er rensligere enn en én stor meny.