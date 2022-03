Mens krigen raser i Europa, skal våre allierte trene på krig i Norge

Over hele Norge forbereder våre allierte seg på arktisk krig. På liksom. Hvor lurt er det å avvikle den store militærøvelsen Cold Response akkurat nå?

3. mars 2022 14:28 Sist oppdatert i dag 06:07

De startet dagen med snøballkrig.

Det er løytnant Antonio som avslører dette. Han står i tett snødrev på den militære delen av Bodø flystasjon. Det er midt i vinterkalde februar, og rundt ham hutrer ca. 30 amerikanske soldater i tidlig 20-årene. Etter to uker i telt i Nord-Norges mest forblåste by har de skjønt at ull er gull. For forholdene er ganske annerledes enn i amerikanske Nord-Carolina. Snør det der, blir hele militærbasen stengt ned, forteller soldatene og ler.