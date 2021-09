Vinskolen: Høstens vinner

Det finnes en drue som passer perfekt til smaken av høst. Så hvorfor havner den stadig i skyggen?

8 minutter siden

Syrah er en av de klassiske, berømte druene. Kjent for sin komplekse duft og smak. Kan lagres eller nytes ung i mange ulike stiler og priskategorier. Likevel – jeg kan ikke huske sist noen skjenket meg syrah i selskap. Folk går av skaftet for druen pinot noir. Lagret vin fra Bordeaux er en statusmarkør og døråpner inn til private smakegrupper.

Det er nå syrah kommer til sin rett

Hvorfor er det så få som skryter av syrahvinene sine? Denne uken forsøker vi finne noen svar. For akkurat nå går vi inn i tiden der du trenger syrah. Smaken kler høst. Nå trenger vi bare å finne ut hvilken stil du liker best.

Se Ingvild Tennfjords vinanbefalinger lenger nede i saken.

Hvis vi kan si at syrah har et «hjem», må det være i Rhône-dalen i Frankrike. Særlig i den nordlige delen, med bratte skråninger og næringsfattig jord, briljerer druen. Det er her, i Hermitage, Cote-Rotie og Crozes-Hermitage, at syrah virkelig bygget sitt renommé.

