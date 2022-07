Psykolog Frode Thuen: Hvordan leve med utroskap?

Kvinnen i 50-årene var prinsipielt imot utroskap. Nå har hun et forhold til en gift mann.

Frode Thuen Psykolog

Åge Peterson Illustratør

I går 11:16

Jeg er en skilt kvinne i begynnelsen av 50-årene, som tenker mye på dette med utroskap for tiden. I yngre dager så jeg på det med forundring og avsky. Var man i et forhold, så skulle man holde seg til den utkårede. Og var man singel, skulle man å holde seg unna dem som hadde kjæreste eller ektefelle. Dette var veldig prinsipielt, svart-hvitt og enkelt for meg.

Så har noe endret seg de siste par årene. Jeg ble forført og har nå et forhold til en gift mann. Det begynte som vennskap, men utviklet seg etter hvert både emosjonelt og seksuelt. Jeg kan ikke sette fingeren på når endringen og bruddet med mine opprinnelige prinsipper skjedde, men det virker som om det handler om en ny erkjennelse om at livet er så kort.

Jeg vil ta med meg de nytelsene og gledene jeg kan få. Kall det gjerne midtlivskrise, men jeg har i hvert fall selvinnsikt nok til å skjønne at det er det det handler om, og ikke nødvendigvis at jeg har møtt min ene og store kjærlighet.

Les Frode Thuens svar lenger ned: