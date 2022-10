Kina drømte om å bygge et nytt Las Vegas i Kambodsja. Et mekka for pengesterke kinesiske gamblere. Milliarder ble pøst inn. Så sa det plutselig stopp. Nå preger drap, prostitusjon, menneskesmugling og narkotika den gamle strandbyen. A-magasinet Kambodsja Casino fatale

Kina skulle bygge et nytt Las Vegas i Kambodsja. Det gikk fryktelig galt.

5. okt. 2022 17:48 Sist oppdatert i går 12:02

Bright light city gonna set my soul

Gonna set my soul on fire

Got a whole lot of money that's ready to burn

So get those stakes up higher

(Elvis Presley: Viva Las Vegas)