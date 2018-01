– Hvorfor i alle dager lanserer du deg for det norske folk som «verdens kjedeligste menneske»?

– Det der kom litt feil ut. Det var VG som spurte hva jeg hadde lagt på bordet for Erna før utnevningen. Jeg svarte at jeg ikke kunne gjøre journalistens jobb, og at jeg uansett var verdens kjedeligste på de områdene. Det fine er at jeg har fått meldinger fra folk som sier jeg er ikke verdens kjedeligste! Selv om én vel skrev at jeg heller ikke akkurat var verdens festligste.