Hvor denne ideen egentlig kommer fra er jeg usikker på, men første gang jeg fikk fatt i det var for mange år siden, funnet innerst i en krok på en tyrkisk importbutikk i Oslo. Etter den gangen ble jeg totalt hektet på de intenst syrlige og ikke så alt for søte iranske fruktflakene som riktig nok befant seg mellom to lag ganske irriterende plast.

Det ble solgt i alle versjoner og felles for dem var at de inneholdt masse frukt og lite annet. Felles var også smaken. Selv om man kunne finne dem i alt fra aprikos, eple kirsebær og gud vet hva, smakte de ganske likt og ett eller annet sted langs veien mistet jeg litt interessen for disse persiske godbitene.