De blir stadig flere, de som foretrekker is fremfor snø, skøyter fremfor ski. Fotograf Lars Lindland er en av dem. Han liker farten.

– Jeg har aldri målt hastigheten, men anslår at man kommer opp i 20–25 kilometer i timen uten altfor store anstrengelser. Finnes det noe annet fremkomstmiddel, bortsett fra hunder og hundeslede, som tar deg like raskt frem i naturen? Jeg tror ikke det. På det meste har jeg gått over 18 vann i Østmarka utenfor Oslo i løpet av én dag, sier han.