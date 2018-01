Tid for nyttårsforsetter! Vel, egentlig ikke. I år har jeg for første gang ingen. Altså ingen nye bare fordi årstallet på kalenderen skifter. Hittil i livet, i alle fall de siste 20 årene, har jeg hatt de samme: Spise sunnere, trene mer, gå masse på ski.

Og det trenger jeg ikke et årsskifte for å beslutte, det kan jeg bestemme meg for hver bidige kveld: I morgen, da skal jeg bli bedre. Og det helt uavhengig av hvor sunt jeg har spist og hvor mye jeg har trent den dagen.