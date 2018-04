Årgangen var mildt sagt krevende. La oss spole tilbake til våren 2016. De tyske vindyrkerne slet først med frost. Da blomstringen satte i gang, regnet det og var såpass kaldt at fruktsettingen på vinstokkene ble dårlig. Regnet fortsatte utover våren. Regn betyr fukt, råte og sykdom. Det er vanskelig nok om du er konvensjonell vinbonde.

De som driver økologisk, hadde færre virkemidler å sette inn. Arbeidsmengden var stor for alle. Mange måtte spraye vinstokkene langt oftere enn i et normal år. Så kom overgangen. Solen overtok på høsten. Faktisk ble høsten så varm at det var fare for tørke.