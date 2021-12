A-magasinet Surrogati – Man er ganske alene hvis noe går galt

Det norske paret fikk barn ved hjelp av en surrogatmor i Georgia. Men da de skulle ta barnet med seg hjem, ble de stanset på flyplassen og nektet utreise.

Det er midt på natten 21. august, men allerede lange køer på flyplassen i Tbilisi i Georgia. I en av rekkene med passasjerer står en liten familie som skal hjem til Norge. Mor, far og en baby på seks uker. Den lille gutten sover fredelig i bilstolen sin, inntullet i et blått teppe med en bamse på.

Den siste skranken før gaten, der flyet deres snart er klar for boarding, er grensekontrollen. I en liten bås sitter en kontrollør og blar sakte gjennom passene deres. Han sjekker babyens nødpass og spør etter en offisiell fødselsattest.

Moren forklarer at gutten er norsk statsborger, og at alle papirene hans ble levert til den norske ambassaden for at han skulle få pass. Grensekontrolløren samler passene i en bunke og går sin vei. Etter en stund kommer han tilbake, uten passene, og sier:

– Dere får ikke lov å reise, det er ulovlig å reise uten offisiell fødselsattest.

Idet babyens navn ropes over callingen, «last call – gate closing», skjønner moren at de ikke kommer seg hjem. Og ikke bare det. Hun får beskjed om at å reise ut av Georgia uten offisiell fødselsattest er kriminelt, et forsøk på menneskehandel.

