Årets mest populære vinspalte er tilbake.

17 minutter siden

Konseptet er enkelt: Kan man dekke alle julens behov i én spalte? Kan vi finne seks smaker som perfekt snor seg rundt rakfisk eller lutefisk? Ribbe og røkt pinnekjøtt? Som i tillegg gir rom for skravling med venner eller en etterlengtet stille stund for seg selv? Årets mest populære spalte er altså tilbake. Jeg har flikket på den i en uke allerede. Viner er tatt ut eller lagt til inn i siste innspurt. For alt er litt skjørt i julen. Måltidene rommer så mye mer enn mat. Smakene må sitte og glede alle rundt bordet. Skjønner du at jeg kjenner på presset?

Nettopp da er det lett å lene seg på teorien og presentere alt som på papiret er riktig. Ja, oransjevin takler både surkål og ertestuing. Men blir din svigerfar glad, da? Høykvalitets riesling blir anbefalt i alle kanaler, men er det hva jeg handler inn selv? Syrlige, stramme hvitviner kler i teorien både svor og ribbefett. Men gir de gjestene dine en følelse av å få et syrespett opp i ganen? I år har jeg forsøkt å være så nedpå og ærlig som jeg bare kan.

Hva trenger jeg selv denne julen? Det viste seg å være komfort og trygge valg. TV-kokkene får anbefale ribbe med koreansk vri så mye de bare orker. Jeg trenger forutsigbarhet etter en seig høst. Fermentert te til pinnekjøtt? Funker sikker fint, men min julaften er for dyrebar til lekne eksperimenter. La oss se hva vi har funnet frem i årets liste.

Bobler er bærebjelken i julen

Selve råvaren, enten det er lam, svin eller torsk, er enkle å sette vin til. Det er tilbehøret som skaper trøbbel. Rødkål og ertestuing har pallplass i råvarer som lett gir smakskræsj. Musserende vin hopper bukk over hele problematikken. Du trenger to typer bobler til høytiden: én eksklusiv og én litt rimeligere. Gusbourne er kremet og fyldig til julemåltidene. Laurens er perfekt til skravling og feiring med venner. Det er også Laurens som får æren av å være med på min årlige tradisjon om å «boble julen inn». Kan derfor garantere at den også passer til badekar, badeskum og julemusikk over høyttalerne.

Neste par ut er to hvitviner

Jeg har valgt en fransk chardonnay og en sørafrikansk chenin blanc. Fellesnevneren er fylde, raushet og en lubben kropp, proppet med deilighet. Den franske vinen regner jeg med vil være førstevalget for mange av dere. Kjent region, drue du antagelig kjenner fra før. Men gi chenin blanc en sjanse. Oftere og oftere drikker jeg den selv. Kjennes som en trygg havn. Kler både rakfisk, smalahove, juletorsk og kalkun. Pinnekjøtt og ribbe står også på listen. Men jeg vet at mange lesere etterspør rødvin til de to mest foretrukne matrettene på julaften.

Nå må du spørre deg selv:

Foretrekker jeg en slank, transparent rødvin? Eller vil jeg gå for fløyelsfølelsen? Den rause fylden er bra når svisker, epler og fløtesaus er tilbehør. Danskene spiser and i julen. Da går du for Guigal. På den andre siden er det mye som kan kjennes litt tungt og fyldig i ukene som kommer. Copain tilfører spenst og letthet, også når du får trang til å løsne beltespennen enda et hakk.

En siste ting – ikke vent med å handle inn til jul. Det kommer til å bli helt texas.

Se Ingvild Tennfjords vinanbefalinger lenger nede i saken.

